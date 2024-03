Η Euroleague παρουσίασε τους πιο επιδραστικούς παίκτες της 31ης αγωνιστικής όπου ο Κώστας Σλούκας είχε την τιμητική του για την εμφάνισή του κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR πραγματοποίησε εξαιρετικό παιχνίδι απέναντι στους «μπλουγκράνα» έχοντας 18 πόντους, 8 ασίστ, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη σε 33 λεπτά.

Ένα από τα στατιστικά ωστόσο που ξεχώρισαν περισσότερο είχε να κάνει με την επίδρασή του κάθε φορά που «πατούσε» το πόδι του στο παρκέ. Συγκεκριμένα το +/- σε αυτά τα 33 λεπτά ήταν +21 για τους «πράσινου» κάτι που αποτυπώνει στο έπακρο την προσφορά του στο συγκεκριμένο ματς.

Μάλιστα ήταν και το μεγαλύτερο +/- από οποιονδήποτε άλλον παίκτη της Euroleague, το οποίο «έγραψε» στην στατιστική του και ο Μπράντι Μάνεκ με επίσης +21.

