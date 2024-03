Για δυσάρεστο λόγο ταξίδεψε στις ΗΠΑ ο Ζακ ΛεΝτέι, με τον πατέρα του να φεύγει από τη ζωή και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να του εκφράζει τα συλλυπητήριά του.

Ο Ζακ Λεντέι ήταν απών από τη χθεσινή αναμέτρηση της Παρτίζαν κόντρα στην Ζελέζνικ, όπου οι «ασπρόμαυροι» του Βελιγραδίου επικράτησαν με 88-57 για την ABA Liga.

Με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να δίνει την εξήγηση σχετικά με την άδεια που πήρε ο Αμερικανός ώστε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο πατέρας του ΛεΝτέι έφυγε από τη ζωή και έτσι φυσικά οι Σέρβοι έδωσαν άδεια στον παίκτη ώστε να περάσει χρόνο με την οικογένειά του και να παραστεί στην κηδεία του.

Ο Ομπράντοβιτς μάλιστα το έμαθε τελευταία στιγμή, όπως δήλωσε. «Τον πήρα τηλέφωνο για να του πω συλλυπητήρια. Δε μιλήσαμε για τίποτα άλλο, δεν έχει νόημα να μιλάμε από τη στιγμή που πέθανε ο πατέρας του» ήταν τα λόγια του κόουτς της Παρτίζαν.

Tokom večerašnje utakmice, primili smo informaciju da je danas u Americi preminuo Riki Vinsent Ledej, otac našeg košarkaša Zeka Ledeja.



Porodici Ledej i našem Zeku, upućujemo najiskrenije saučešće!



During the game tonight, we recieved an information that Ricky Vincent LeDay,… pic.twitter.com/W8a9BW9nRP