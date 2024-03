Ο Μπρέιντι Μάνεκ θα συνεχίσει να είναι παίκτης της Ζάλγκιρις για τουλάχιστον μία ακόμη σεζόν.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ζάλγκιρις Κάουνας θα συνεχίσει να έχει στις τάξεις του ρόστερ της, τον Μπρέιντι Μάνεκ ο οποίος υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του.

Από χθες είχαν αρχίσει οι φήμες ότι οι δύο πλευρές βρίσκονταν πολύ κοντά σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του, με τα δημοσιεύματα μάλιστα να κάνουν λόγο για παραμονή του 25χρονου φόργουορντ από τις ΗΠΑ στη Λιθουανία μέχρι το 2025.

Στην παρθενική του σεζόν στην Euroleague, ο Μάνεκ μετράει κατά μέσο όρο 7,5 πόντους ενώ παράλληλα μαζεύει 3,27 ριμπάουντ σε 18:44 λεπτά εντός παρκέ.

Shooter gonna shoot! 🎯



Zalgiris has renewed contract with @BradyManek, who will play at least one more season in Kaunas. ✍️ pic.twitter.com/6MNFrbpBEN