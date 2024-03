Η Ζάλγιρις φαίνεται πως θέλει να «δέσει» στο Κάουνας τον Μάνεκ.

Σύμφωνα με το BasketNews, η Ζάλγκιρις Κάουνας βρίσκεται κοντά στην επέκταση του συμβολαίου του Μπρέιντι Μάνεκ.

Όπως μεταφέρει το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας, μπορεί οι δύο πλευρές να είχαν συμφωνήσει το καλοκαίρι με 1+1, ωστόσο αμφότεροι πλέον βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ώστε να επέλθει συμφωνία με την οποία ο 25χρονος φόργουορντ από τις ΗΠΑ, θα παραμείνει στη Λιθουανία τουλάχιστον μέχρι και το 2025.

Ο Μάνεκ πραγματοποιεί την παρθενική του σεζόν φέτος στην Euroleague, μετρώντας κατά μέσο όρο σε κάθε αγώνα από 7,5 πόντους ενώ παράλληλα μαζεύει 3,27 ριμπάουντ σε 18:44 λεπτά εντός παρκέ.

With several months left until the end of the season, Zalgiris Kaunas have already started building the roster for the upcoming year.



