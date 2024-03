Τζέιμς: «Eίμαι μεγάλος fan του Σπανούλη, θέλω να κατακτήσω τη Euroleague» (vid)

Ο Μάικ Τζέιμς μίλησε μετά την πρωτιά του στους σκόρερ όλων των εποχών της Euroleague.

Ο Μάικ Τζέιμς στρογγυλοκάθισε στην 1η θέση των σκόρερ της EuroLeague ξεπερνώντας τον Βασίλη Σπανούλη στο ματς της Μονακό απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Ένας σπουδαίος παίκτης που έχει 1000 τρόπους να βάλει τη μπάλα στο καλάθι.

Ο ηγέτης των Μονεγάσκων μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το επίτευγμα του και στάθηκε στον Kill Bill.

«Ήθελα να νικήσουμε, αφού αν χάναμε θα ήταν περίεργο συναίσθημα. Είχα την συγκέντρωση μου να νικήσω. Δεν με αποσυντόνισε το ρεκόρ. Προσπαθούσα να είμαι ο εαυτός μου και νικήσαμε. Να προσπαθήσουμε να πάρουμε τον τίτλο και θέλω να είμαι clutch στα playoffs. Αυτός είναι ο στόχος μας, να πάρουμε τον τίτλο. Πέρυσι πήγαμε στο Final Four. Είναι ωραίο ο κόσμος να εκτιμά αυτό που κάνεις και να δείχνει την αγάπη του», είπε αρχικά.

«Είναι ωραίο να έχεις τους φίλους και την οικογένεια σου κοντά σου όταν συμβαίνουν ξεχωριστά πράγματα στη ζωή σου. Μερικοί θέλουν να παίξουν στο ΝΒΑ, αλλά ελπίζω πως η Euroleague θα συνεχίσει να ανεβαίνει και περισσότεροι Αμερικάνοι να πάρουν αυτόν τον δρόμο. Θα το απολαύσω για την πρωτιά στους σκόρερ και θα επιστρέψω στη δουλειά αύριο», συμπλήρωσε.

Για τον Σπανούλη ανέφερε: «Μακάρι να κερδίσω και τη Euroleague μαζί με τον τίτλο του σκόρερ. Μίλησα με τον Σπανούλη, νομίζω είχε ένα ματς (εννοεί του Περιστερίου κόντρα στην Καρσίγιακα). Eίμαι μεγάλος fan του Σπανούλη, όπως και εκείνος είναι fan μου»

