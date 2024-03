Διπλή ήταν η ελληνική εκπροσώπηση όσον αφορά τις 10 καλύτερες ασίστ του Φεβρουαρίου στην Euroleague.

Τόσο ο Ολυμπιακός με τον Κώστα Παπανικολάου, όσο και ο Παναθηναϊκός με τον Μάριους Γκριγκόνις είχαν την... τιμητική τους στις 10 καλύτερες ασίστ του Φεβρουαρίου.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού κέρδισε θέση στο ΤΟΡ-10 του μήνα χάρη σε μια μαγική no look πάσα στον Μόουζες Ράιτ κατά τη διάρκεια του αγώνα Βαλένθια-Ολυμπιακός, ενώ ο Λιθουανός γκαρντ για μια επίσης no look ασίστ στον Ματίας Λεσόρ στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ.

Βέβαια η κορυφή «καπαρώθηκε» από τον Στραζέλ από επαναφορά της μπάλας στο παιχνίδι της Μονακό στη Βαρκελώνη απέναντι στην Μπαρτσελόνα.