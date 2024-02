Ο Αλεκ Πίτερς υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό να τον επιβραβεύει για την μέχρι τώρα παρουσία του.

Ο Ολυμπιακός πριν λίγες μέρες κατέκτησε και τον δεύτερο τίτλο της σεζόν, αλλά ο οργανισμός της ομάδας δεν επαναπαύεται. Ο Αλεκ Πίτερς επέκτεινε με τους «ερυθρόλευκους» για δύο ακόμη σεζόν και έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας κράτησε έναν από τους βασικούς του πρωταγωνιστές.

Η ΚΑΕ ανέβασε ένα tweet με τον Αμερικανό να ακούγεται να λέει καλημέρα και στη συνέχεια να υπογράφει ένα συμβόλαιο. Στη συνέχεια ακολουθούσε βίντεο με τον Πίτερς, τη σύζυγό του και το μωράκι τους να περπατούν στο ΣΕΦ και να τη ρωτάει αν θέλει να βλέπει την ίδια θέα για δύο ακόμη χρόνια με αυτήν να απαντά θετικά. Οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε συζητήσεις το τελευταίο διάστημα οι οποίες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας αφού και οι δύο ήθελαν να συνεχίσουν μαζί.

Ο Πίτερς πραγματοποιεί μία τρομακτικά καλή σεζόν και αισθάνεται υπέροχα στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του. Η ελευθερία που του δίνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας και γενικότερα ο τρόπος παιχνιδιού της ομάδας, τον βοηθούν να αναδείξει το ταλέντο του και τις ικανότητές του. Από την άλλη, οι Πειραιώτες είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και από τον παίκτη Πίτερς, αλλά κυρίως από τον άνθρωπο Πίτερς.

Το νέο συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και προβλέπει σημαντική οικονομική αύξηση. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος δεν άφησαν τον χρόνο να περάσει και όπως κάνουν συνήθως τα τελευταία χρόνια φρόντισαν δείχνοντας τον απαραίτητο σεβασμό να ανταμείψουν τον Πίτερς για την μέχρι τώρα προσφορά και τον χαρακτήρα του.

Τη φετινή σεζόν ο Πίτερς στο επίπεδο της Euroleague έχει κατά μέσο όρο 14,3 πόντους (54.8% στο τρίποντο) με 5,2 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 26:46 λεπτά εντός παρκέ. Στο πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League μετράει 14,1 πόντους (51.6% στο τρίποντο) ενώ παράλληλα μαζεύει 6,2 ριμπάουντ και μοιράζει 2 ασίστ σε 26,4 λεπτά συμμετοχής.

