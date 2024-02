Όπως μεταφέρουν από τη Σερβία, ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμο να δώσει πολλά λεφτά για τον Βασίλιε Μίτσιτς αν φύγει από το NBA.

Σύμφωνα με τον Σέρβο δημοσιογράφο, Νεμάνια Ζόριτς, ο Παναθηναϊκός AKTOR παρακολουθεί στενά την περίπτωση του Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στο NBA με τη φανέλα των Σάρλοτ Χόρνετς.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, το «Τριφύλλι» είναι έτοιμο να δώσει πολλά λεφτά ώστε να φέρει τον 30χρονο Σέρβο γκαρντ πίσω στην Ευρώπη και να φορέσει τα πράσινα.

Μέχρι στιγμής, τη φετινή σεζόν ο Μίτσιτς έχει κατά μέσο όρο 4 πόντους και 2,8 ασίστ σε 13 λεπτά.

Panathinaikos is closely following Vasilije Micic’ situation in the NBA and is ready to invest a big amount of money to bring the Serbian PG back to Europe. If the player goes on the market in the next summer, the Greek powerhouse is expected to make a MEGA offer for him.