Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έδωσε ένα απίθανο show απέναντι στη Βιλερμπάν, κάνοντας το τέταρτο triple-double στην ιστορία της EuroLeague και μοιράζοντας 20 ασίστ, επίδοση που συνιστά ρεκόρ!

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έβαλε το όνομά του σε μία λίστα που μέχρι πρότινος βρίσκονταν μόνο δύο παίκτες της EuroLeague. Αυτή με τα triple double στη διοργάνωση.

Ο τελευταίος που το είχε πετύχει ήταν ο Νικ Καλάθης το 2019, ενώ το αμέσως προηγούμενο σημειώθηκε πριν από 12 χρόνια, το 2007. Τότε το είχε κάνει ο Νίκολα Βούιτσιτς.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ, στη νίκη επί της Βιλερμπάν με 94-80, γέμισε τη stat-line του με 11 πόντους, 11 ριμπάουντ και 20 ασίστ.

Μάλιστα με τις 20 ασίστ που μοίρασε έκανε νέο ρεκόρ στην ιστορία της EuroLeague, ξεπερνώντας την προηγούμενη καλύτερη επίδοση (19) που ανήκε στους Στέφαν Γιοβιτς και Φακούντο Καμπάτσο!

𝗔 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗧𝗢 𝗥𝗘𝗠𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 for Codi Miller McIntyre and @Baskonia 👇



The assist to become the first player to EVER get 20 assists in a EuroLeague game✨#MotorolaMagicMoment I #HelloMoto pic.twitter.com/pwXQDcFY9W