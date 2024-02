Η στιγμή όπου ο Μπάλντγουιν... τα πήρε για τα καλά με τον έναν από τους διαιτητές του αγώνα της Μπασκόνια με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παράπονα είχε και ο Τσίμα Μονέκε.

Η Μπασκόνια κατάφερε να «καθαρίσει» στο δεύτερο ημίχρονο και να πάρει την εντός έδρας νίκη κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 92-82, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, με τη λήξη του αγώνα, ο Μπάλντγουιν τα πήρε για τα καλά με τον διαιτητή που βρισκόταν κοντά του και κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του, προτού τον ηρεμήσουν οι συμπαίκτες του. Μάλιστα παράπονα από τη διαιτησία είχε και ο Τσίμα Μονέκε, παρά τη νίκη, με τον ίδιο να αναφέρει σε συνέντευξή του χαρακτηριστικά ότι κάτι πρέπει να γίνει μαζί τους.

WADE BALDWIN WAS FURIOUS WITH THE REFEREES AFTER THE FINAL WHISTLE 😳 pic.twitter.com/Ay42A9h6MU

Also something needs to be done about these refs… please