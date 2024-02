Σερζ Ιμπάκα και Άιζακ Μπόνγκα τέθηκαν στη διάθεση του Πάμπλο Λάσο για το παιχνίδι της 25ης αγωνιστικής (21:30, live στο Gazzetta) της EuroLeague της Μπάγερν Μονάχου απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με τον Φίλιπ Πετρούσεφ στο Μόναχο, αλλά και η Μπάγερν είδε τα δικά της προβλήματα να λύνονται και έχει τόσο τον Σερζ Ιμπάκα όσο και τον Άιζακ Μπόνγκα για την κόντρα της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Αμφότεροι ήταν αμφίβολοι αλλά τέθηκαν στη διάθεση του Λάσο, κάτι που όμως δε συνέβη με τον Μπούκερ. Έτσι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τους Βαυαρούς με δύο εκ των αθλητικότερων παικτών της στη 12άδα.

#BAYOLY | LINE UP #FCBB



Francisco - Bolmaro - Weiler-Babb - Obst - Edwards - Giffey - Lucic - Bonga - Radoncic - Harris - Brankovic - Ibaka



📺 20:30 CET | Live on #MagentaSport.#EuroLeague #WeBallTogether (c) Pahnke pic.twitter.com/6tvVxhxlqW