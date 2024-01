Οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR έκλεισαν όλες τις θέσεις του τσάρτερ για την αναμέτρηση με την Μπάγερν τον ερχόμενο Απρίλιο στο Μόναχο μέσα σε μισή ώρα!

Απίστευτο και όμως αληθινό! Λίγες ώρες μετά τη (νέα) μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στη Euroleague απέναντι στη Μονακό, η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε νέα πτήση τσάρτερ με την ομάδα ενόψει του αγώνα με τη Μπάγερν στο Μόναχο (4-6/4).

Δεν πέρασε καλά-καλά μισή ώρα και οι θέσεις για το ταξίδι στο Μόναχο... εξαντλήθηκαν! Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σε συνεργασία με το «AKTINA TRAVEL GROUP» που επιμελείται τα φετινά ταξίδια της ομάδας με τους φιλάθλους, ανακοίνωσε sold out και για την πτήση στη γερμανική πόλη!

Όπερ και σημαίνει ότι όσοι... πρόλαβαν-πρόλαβαν! Το παιχνίδι με την Μπάγερν είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 5 Απριλίου στο «Bmw Park» του Μονάχου και είναι στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της Euroleague.

𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧! 🛫🙌



WOW! That was fast 😳



Munich is about to feel the green vibe ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #AktinaTravelGroup #CorendonAirlines pic.twitter.com/lHOtBi3sy5