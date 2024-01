Ο Χάρπερ ήταν ο άνθρωπος που με απίθανο τρίποντο κόντρα στον Ταβάρες έστειλε το Ρεάλ-Βαλένθια στην παράταση.

Η Βαλένθια αποδείχθηκε πολύ σκληρό για τη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν υποτάχθηκε εύκολα. Ο Χάρπερ που βλέπει τον κόσμο από το 1.78 είχε το θάρρος και το θράσος να μπουμπουνίσει τρίποντο μπροστά στον Ταβάρες (2.21) και να στείλει το ματς στην παράταση. Εκεί η Βαλένθια λύγισε, όμως σίγουρα η καλαθάρα του Χάρπερ ήταν ένα από τα highlights της αγωνιστικής.

Απολαύστε

OVERTIME IN MADRID... AGAIN 👀🔥



Huge bank shot over Tavares by Jared Harper🎯🎯🎯#MotorolaMagicMoment I #HelloMoto l @valenciabasket pic.twitter.com/FuxDuGFnmG