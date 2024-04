Ο Ντόντσιτς, λίγο πριν το παιχνίδι των Μάβερικς με τους Κλίπερς, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Οι Ντάλας Μάβερικς υποδέχτηκαν τους Λος Άντζελες Κλίπερς και έχοντας την απόλυτη κυριαρχία της αναμέτρησης κατάφεραν να επικρατήσουν με 101-90, παίρνοντας έτσι το προβάδισμα στη σειρά των play offs με 2-1.

Ο Λούκα Ντόντσιτς, ήταν για μία ακόμη φορά από τους κορυφαίους του παρκέ, έχοντας ολοκληρώσει το παιχνίδι με 22 πόντους και 10 ριμπαόυντ σε 40:21 λεπτά εντός παρκέ. Ο Σλοβένος σταρ μάλιστα, λίγο πριν από το τζάμπολ, είχε την ευκαιρία να συναντήσει έναν παλιό του γνώριμο, καθώς το παρών στον αγώνα έδωσε και ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Οι δύο άντρες χαιρετήθηκαν με μία θερμή αγκαλιά καθώς ο 25χρονος γκαρντ φαίνεται ότι δεν ξεχνάει το πέρασμά του από τη «βασίλισσα» από το 2015 έως και το 2018, όταν αποχώρησε ώστε να κυνηγήσει την τύχη του στο NBA.

Don’t worry everyone, Luka Doncic got out of traffic and is indeed here. #MFFL pic.twitter.com/fqHX77nBRD