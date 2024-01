Ο Μάικ Τζέιμς εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα στο ΟΑΚΑ «ποστάροντας» και φωτογραφία με... zoom στην προσπάθειά του για lay-up.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό είχε παράπονα για τη διαιτησία του αγώνα στο ΟΑΚΑ μετά την ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό.

Μετά το τέλος του αγώνα «τάγκαρε» την Euroleague γράφοντας χαρακτηριστικά: «Έχω σιχαθεί την ασέβειά σας. Βρίσκομαι 10 χρόνια σε αυτήν την διοργάνωση. Δεν μπορώ να πάρω ένα σφύριγμα. Σε κάθε ματς χρεώνομαι τεχνική ποινή επειδή τα κάνετε σκ...α. Τα καλοκαίρι δουλεύω στο παιχνίδι μου. Δουλέψτε και εσείς στο δικό σας» ανέφερε ο Μάικ Τζέιμς ενώ στη συνέχεια «ανέβασε» και ένα τουίτ με φωτογραφία από προσπάθειά του.

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ωστόσο έγραψε ότι «μας κλώτσησαν στον κ@@ο» αν και είχε αφήσει αρχικά υπονοούμενα αναφέροντας «Θα χάναμε ακόμα και αν...»

@EuroLeague sick of the disrespect. I been in this league ten years. Can’t get no calls all of the sudden. I get a technical every game bcuz of y’all fuck up. I work on my game in the summer. Work on yours.