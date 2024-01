Το πρώτο βραβείο MVP του νέου έτους της Euroleague, πήγε σε δύο παίκτες. Τον Μπόνζι Κόλσον και τον Τσίμα Μονέκε.

Η Euroleague πέρασε στη φάση του 2ου γύρου της, με τη 18η αγωνιστική της, η οποία μάλιστα ήταν παράλληλα η πρώτη για το 2024. Η αγωνιστική δράση ολοκληρώθηκε με τους Μονέκε και Κόλσον να μοιράζονται το πρώτο βραβείο MVP της νέας χρονιάς.

Ο Κόλσον οδήγησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στη νίκη επί της Μονακό στο Βελιγράδι με 93-83, έχοντας ολοκληρώσει το ματς με 27 πόντους (9/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/4 βολές) ενώ παράλληλα μάζεψε 5 ριμπάουντ και έκανε 2 κλεψίματα.

Από την άλλη, ο Μονέκε ήταν κομβικός στη δύσκολη επικράτηση της Μπασκόνια με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR (75-73), έχοντας σημειώσει 20 πόντους (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/7 βολές, ενώ τελείωσε τον αγώνα με 1 ασίστ αλλά και 13 ριμπάουντ.

Και οι δύο τους με αυτές τις επιδώσεις μάζεψαν από 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, τους περισσότερους σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους παίκτες που σημείωσαν λεπτά συμμετοχής.

