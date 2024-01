Αρμάνι: «Όταν ο Τόμιτς μάρκαρε τον Τζόρνταν»

Η Αρμάνι θυμήθηκε το ματς όπου ο Μίλαν Τόμιτς μάρκαρε τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Μίλαν Τόμιτς είναι πλέον assistant του Μεσίνα στην Αρμάνι, όμως το παρελθόν του είναι συνδεδεμένο με τον Ολυμπιακό. Ένας από τους αγαπημένους παίκτες των φιλάθλων της ομάδας του Πειραιά.

Στις 18 Οκτωβρίου 1997 ο Ολυμπιακός κοντραρίστηκε με τους Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν στο Παρίσι και στη συγκεκριμένη αναμέτρηση ο Τόμιτς είχε κληθεί να μαρκάρει τον θρύλο των ταύρων, τον GOAT.

Η Αρμάνι θέλησε να θυμίσει τη στιγμή αυτή και ενόψει της μάχης της με τον Ολυμπιακό απόψε στο ΣΕΦ: «Μάθημα ιστορίας. Μία φορά και έναν καιρό ο Μίλαν Τόμιτς ήταν ένας σκληρός γκαρντ για τον Ολυμπιακό. Το 1997, είχε την τιμή και την αδύνατη αποστολή να μαρκάρει τον Μάικλ Τζόρνταν. Η φωτογραφία αυτή βρίσκεται στον τοίχο του ΣΕΦ».

HISTORY LESSON -Once upon a time Milan Tomic was a rugged guard for Olympiacos. In 1997, he had the honor and the impossible mission of guarding Michael Jordan. The pic is right on a wall at Olympiacos’ Peace and Friendship arena pic.twitter.com/pgk0bNGc8u