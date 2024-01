Ο Κάιλ Γκάι δε μακροημέρευσε στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να τον αποδεσμεύουν την πρώτη μέρα του 2024.

Το πρωί της πρώτης μέρας του χρόνου ο Κάιλ Γκάι τουίταρε για να αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό και λίγες ώρες αργότερα οι «πράσινοι» έδωσαν επίσημο τόνο στην αποδέσμευσή του.

Ο Αμερικανός αποχώρησε και επίσημα από τον Παναθηναϊκό και θα ψάξει αλλού τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αφού δε βρήκε ρόλο στο ταλαντούχο ρόστερ της περιφέρειας των «πρασίνων».

Η ΚΑΕ του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του, με τον ίδιο να αποχαιρετά έχοντας σε 8 ματς της Euroleague έχοντας κατά μέσο όρο 4 πόντους ανά 10:38 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 71% στα δίποντα (5/7), 31.6% στα τρίποντα (6/19) και 80% στις βολές (4/5).

Thank you, @kylejguy 💚☘️



We wish you all the best for the future 🙌🏼#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/wayWClH1ff