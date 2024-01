Κάθε βίντεο έχει και τα δικά του bloopers, με τους Λαρεντζάκη και Μιλουτίνοφ να κλέβουν την παράσταση στις Χριστουγεννιάτικες ευχές του Ολυμπιακού.

Το εορταστικό σποτάκι του Ολυμπιακού με το άουτφιτ... σακάκι - σορτσάκι είχε κλέψει την παράσταση πριν από μερικές ημέρες. Οι παίκτες του Ολυμπιακού απάντησαν με τον τρόπο τους στις απαιτήσεις του κόουτς Μπαρτζώκα, με την ΚΑΕ να δημοσιεύει τα bloopers των γυρισμάτων.

Εκεί όπου φυσικά ξεχώρισε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Κατευθυνόμενοι προς το VIP Lounge του ΣΕΦ τα είπαν σε χιουμοριστικό τόνο, με τον Σέρβο να του λέει να... δώσει λίγο ψωμάκι.

Στο βίντεο με τα bloopers, ωστόσο, γίνονται ολοένα και πιο φανερές οι υποκριτικές ικανότητες του αρχηγού, Κώστα Παπανικολάου.

