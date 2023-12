Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες και για όλα τα γούστα περιλαμβάνουν τα pre-game των αγώνων του Παναθηναϊκού AKTOR στα εντός έδρας ματς.

Η προσπάθεια που γίνεται στον Παναθηναϊκό με την αναβάθμιση του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αποτυπώνεται σε κάθε ματς της ομάδας.

Το «ΟΑΚΑ Experience» έχει περάσει σε... άλλο επίπεδο καθώς υπάρχουν πολλές δραστηριότητες και μάλιστα για όλες τις ηλικίες. Αν και τον πρώτο λόγο έχουν τα παιδιά.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε ένα βίντεο δίνοντας μια «γεύση» από τις ώρες που μπορούν να περάσουν ευχάριστα οι φίλαθλοι της ομάδας πριν από τα ματς της ομάδας.

Και αν μη τι άλλο το αποτέλεσμα στο τελευταίο ματς ήταν άκρως εντυπωσιακό μετά και τον νέο φωτισμό στο ΟΑΚΑ.

Festive OAKA experience ensures that our house is the ultimate fan destination even during holidays 💚#PAOFans, it’s a pleasure spending these days together ☘️#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/raFd1LSgcz