Ο Νικ Καλάθης ήταν ο άνθρωπος που έριξε τη... μαχαιριά στην Εφές, 29 δευτερόλεπτα για το τέλος με τεράστιο τρίποντο.

Η Φενέρ έφυγε με ένα μεγάλο διπλό από την έδρα της Εφές, πήρε τον τουρκικό εμφύλιο και κάνει όνειρα τετράδας. Για να συμβεί αυτό έβαλε το... χεράκι του και ο Νικ Καλάθης (μαζί με Παπαγιάννη και Χέις-Ντέιβις). Ο Έλληνας γκαρντ πήρε την ευθύνη και μπουμπούνισε τρίποντο από τις 45 μοίρες στα 29 δευτερόλεπτα για το τέλος. Με αυτόν τον τρόπο έγραψε το 82-87 με ένα καλάθι-μαχαιρία για την ομάδα του Τσαν. Ήταν το σημαντικότερο καλάθι του διπλού της Φενέρ.

Απολαύστε την τριποντάρα του Καλάθη

