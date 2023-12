Η Φενέρ πήρε το διπλό (84-89) μέσα στην έδρα της Εφές, με τους Καλάθη και Παπαγιάννη να κάνουν μεγάλο ματς. Πρώτος σκόρερ ο Χέις-Ντέιβις των νικητών.

Σε ένα πραγματικό θρίλερ, η Φενέρ άντεξε στο τέλος κι έφυγε με διπλό (84-89) από την έδρα της Εφές για τη Euroleague, πηγαίνοντας στο 10-7. Αντίθετα οι ηττημένοι έπεσαν στο 7-10. Πρωταγωνιστές οι Έλληνες.

Για τους γηπεδούχους ματσάρα έκανε ο Λάρκιν με 28 πόντους και 5 ασίστ, ενώ σημαντικές βοήθειες έδωσε ο Οτούρου με 19 και 7 ριμπάουντ. Για τους φιλοξενούμενους ο Χέις-Ντέιβις ήταν ο κορυφαίος με 24 πόντους. Φοβερό ματς ο Καλάθης που μέτρησε 17 πόντους και 8 ασίστ, ενώ έβαλε και το τρίποντο που έκοψε τα πόδια των γηπεδούχων στα 29 δευτερόλεπτα. Είχε 4/4 δίποντα και 3/5 τρίποντα. Ο Παπαγιάννης ήταν καθοριστικός με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ. Τελείωσε με 6/7 δίποντα για την ομάδα του Σάρας.

