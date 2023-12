Με αρκετές απουσίες θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν η Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως μεταφέρουν στην Ισπανία, η Ρεάλ Μαδρίτης θα τα βάλει αύριο Πέμπτη (28/12, 21:00) με τη Βιλερμπάν στη 17η αγωνιστική της Euroleague, με τους πρωτοπόρους της βαθμολογικής κατάταξης να ταξιδεύουν στη Γαλλία χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους 4 από τους βασικούς τους παίκτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιαμπουσέλε έμεινε εκτός εξαιτίας τραυματισμού στο γόνατο, ο Ρούντι Φερνάντεθ και ο Γκάμπριελ Ντεκ που ήταν αμφίβολοι θα μείνουν και αυτοί εκτός της αναμέτρησης ενώ στη λίστα των αθλητών που δεν θα πατήσουν το παρκέ στον επερχόμενο αγώνα, προστέθηκε και ο Μάριο Χεζόνια.

