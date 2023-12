O Σαμπάζ Νέιπιερ προέτρεψε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο να πει την αλήθεια μπροστά στην κάμερα όσον αφορά τον λόγο που δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Ρεάλ και ο Έλληνας προπονητής απάντησε στον 32χρονο γκαρντ.

Ο Σαμπάζ Νέιπιερ δεν θα συνεχίσει στον Ερυθρό Αστέρα όπως επιβεβαίωσε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος στη flash interview μετά την ήττα των Σέρβων από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Βελιγράδι.

Σε ερώτηση για τον λόγο που ο Νέιπιερ δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Ρεάλ, ο Σφαιρόπουλος είπε: «Ο Σαμπάζ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις να αλλάξει ομάδα και ζήτησε να μην αγωνιστεί απόψε».

Από την πλευρά του, ο 32χρονος γκαρντ απάντησε στον Έλληνα προπονητή μέσω story στο Instagram, ζητώντας του να πει την αλήθεια μπροστά στην κάμερα.

Όταν, λοιπόν, ο Σφαιρόπουλος κλήθηκε στη σημερινή προπόνηση να σχολιάσει το story του παίκτη του, είπε: «Δεν το είδα. Δεν ακολουθώ τα social media. Έχω μόνο Twitter, όπου μου αρέσει να κάνω τα σχόλιά μου. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχω να σχολιάσω κάτι περισσότερο σε σχέση με όσα δήλωσα στη συνέντεντευξη Τύπου».

Παρεμπιπτόντως, ο Νέιπιερ μέτρησε φέτος 9.8 πόντους, 2.3 ασίστ, 1.7 ριμπάουντ και 1.3 κλεψίματα μ.ό. σε 12 συμμετοχές στη EuroLeague με τον Ερυθρό Αστέρα, τις επτά ως starter.

Ioannis Sfairopoulos confirmed Shabazz Napier is in negotiations to leave Crvena Zvezda 👀 pic.twitter.com/5edLOvn42u