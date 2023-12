Παίκτης του Ερυθρού Αστέρα με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Φρέντι Γκιλέσπι, με την Μπάγερν να τον αποδεσμεύει από το δικό της ρόστερ.

Στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει με κάθε επισημότητα ο Φρέντι Γκιλέσπι. Αυτό δηλαδή που ακούστηκε από το βράδυ της Κυριακής ως φήμη, έρχεται να επιβεβαιωθεί σήμερα, μέσω της Μπάγερν Μονάχου.

Οι Βαυαροί αποχαιρέτησαν τον Γκιλέσπι, ευχόμενοι τα καλύτερα στην καριέρα του, ενώ μάλιστα ανέφεραν πως εκείνος θα μετακινηθεί στον Ερυθρό Αστέρα.

Έτσι ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θα προχωρήσει σε μία σημαντική προσθήκη στη γραμμή των ψηλών. Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague μετρούσε 2.2 πόντους και 2.4 ριμπάουντ σε 9 λεπτά συμμετοχής αλλά δε βρήκε τον απαιτούμενο χώρο, με τον Ιμπάκα να δεσπόζει στο rotation.

🤜🤛 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐊 𝐘𝐎𝐔, 𝐅𝐑𝐄𝐃𝐃𝐈𝐄@freddieg_33 is leaving #FCBB and moving to @kkcrvenazvezda. All the best and take care, Freddie! 🙏#WeBallTogether #Kaderupdate #FreelanceDE || 📷 EuroLeague