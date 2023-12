Ο Μάριο Χεζόνια έζησε την απόλυτη στιγμή της αποθέωσης και στη συνέχεια προχώρησε μια ελληνική... ανάρτηση αγάπης.

Το όνομα του Κροάτη φόργουορντ έγινε και πάλι σύνθημα στα χείλη των φίλων του Παναθηναϊκού. Και ας εξακολουθεί να φοράει τη φανέλα της Ρεάλ.

Γνωρίζει ότι τον αγαπούν. Γνωρίζουν ότι τους αγαπάει. Κάτι που αποτυπώθηκε με εμφατικό τρόπο πριν και μετά το τέλος του αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Ο Μάριο Χεζόνια αποθεώθηκε τόσο όταν βγήκε να κάνει ζέσταμα όσο και ύστερα από από τη λήξη του αγώνα δείχνοντας με... νόημα «του χρόνου» με τις κινήσεις των δαχτύλων του.

Στη συνέχεια προχώρησε και σε ένα ελληνικό ποστάρισμα θέλοντας να εκφράσει την αγάπη του, ενώ παράλληλα ευχήθηκε στον Παναθηναϊκό ενόψει τη συνέχειας.

«ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ ΟΛΟΥΣ FAMILIA» ανέφερε αρχικά και συνέχισε στα αγγλικά: «Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια!»

ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ ΟΛΟΥΣ FAMILIA. 💚



Wish you all the luck and strength going forward!! @paobcgr 💚💚💚 #GATE13 https://t.co/t0qpVNJJpC