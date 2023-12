Ο Φακούντο Καμπάτσο ανακηρύχθηκε MVP του μήνα Νοεμβρίου στην EuroLeague, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να φτάνει στην Αθήνα για να κοντραριστεί με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε ΣΕΦ και ΟΑΚΑ αντίστοιχα.

Η επιστροφή του Φακούντο Καμπάτσο έχει μετατρέψει τη Ρεάλ σε... πολεμική μηχανή. Ακόμα και αν η ήττα από τη Φενέρμπαχτσε ήρθε ως «μουντζούρα» στο απόλυτο των Μαδριλένων, ο Καμπάτσο αναδείχθηκε MVP του μήνα Νοεμβρίου στην EuroLeague.

Ο Αργεντίνος «μαέστρος» της Ρεάλ έκανε εντυπωσιακά πράγματα στα παρκέ της Ευρώπης και αυτόν τον μήνα, μετρώντας νούμερα που πλησίασαν στο double-double με 16 πόντους, 8.3 ασίστ, βάζοντας φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στο 5-1 ρεκόρ που μέτρησαν οι Ισπανοί τον Νοέμβριο.

Οι εμπνεύσεις του όσον αφορά τη δημιουργία τον έφεραν στην καλύτερη θέση μεταξύ των πασέρ του μήνα, ενώ προσέθεσε το εντυπωσιακό 82.1% από το δίποντο στους αριθμούς του. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του μήνα στην EuroLeague, κάτι που είχε καταφέρει ξανά στο προηγούμενό του πέρασμα από τη Ρεάλ τον Απρίλιο του 2019.

Με αυτό το βραβείο οι Μαδριλένοι αριβάρουν στην Αθήνα για να αντιμετωπίσουν πρώτα τον Ολυμπιακό το βράδυ της Τρίτης (5/12 - 21:15) και εν συνεχεία τον Παναθηναϊκό (7/12 - 21:15) στο ΟΑΚΑ.

The orchestrator of an outstanding month for @RMBaloncesto 🪄 @facucampazzo is MVP of the Month for November, with 16.0 ppg and 8.3apg, he was scoring and providing for his teammates as loc Blancos went 5-1!



