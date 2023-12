Ο Άρνας Μπουτκέβιτσιους είναι το τελευταίο... θύμα τραυματισμού για τη Ζάλγκιρις, που πριν μερικές ημέρες είχε χάσει τον Μπρέιντι Μάνεκ.

Χωρίς τον Άρνας Μπουτκέβιτσιους θα συνεχίσει για τους επόμενους 2-3 μήνες η Ζάλγκιρις. Ο διεθνής Λιθουανός φόργουορντ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο πόδι, τραυματισμό τον οποίο αποκόμισε από την αναμέτρηση απέναντι στην Αρμάνι.

Όπως αναφέρει η Ζάλγκιρις το διάστημα της απουσίας του δεν είναι ακόμα δεδομένο αλλά σίγουρα για δύο μήνες θα μείνει εκτός δράσης, κάτι που μεγαλώνει τα προβλήματα για τον κόουτς Μακσβίτις.

Θυμίζουμε πως πριν από μερικές ημέρες και ο Μπρέιντι Μάνεκ τέθηκε εκτός μάχης, με τη Ζάλγκιρις να περιμένει την είσοδο του Έντμοντ Σάμνερ, του νέου της αποκτήματος για να βρει περισσότερες λύσεις στο rotation.

