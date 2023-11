H Ζάλγκιρις δεν θα έχει στη διάθεση της τον Μπρέιντι Μάνεκ για τον επόμενο μήνα.

Πλήγμα για τη Ζάλγκιρις σε Euroleague και πρωτάθλημα Λιθουανίας. Ο Μπρέιντι Μάνεκ τραυματίστηκε στο γόνατο στο ματς της ομάδας του Κάουνας κόντρα στη Νεπτούνας και θα αναγκαστεί να μείνει στα πιτς για τον επόμενο μήνα.

Ο Αμερικανός πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και φάνηκε το μέγεθος της ζημιάς. Στη Euroleague είχε 7.3 πόντους κατά μέσο όρο με 46.2% στα τρίποντα, αλλά και 3.3 μπλοκ. Σημαντικός παίκτης στα πλάνα του Μακσβίτις, ο οποίος θα πρέπει να βρει λύσεις από άλλους παίκτες.

