Στην αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, ανάμεσα στην Αναντολού Εφές και την Παρτιζάν βελιγραδίου, ο Ταϊρίκ Τζόουνς πρόσφερε μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της βραδιάς.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ η ομάδα του βρισκόταν πίσω στο σκορ με 27-24 στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου, ο Τζόουνς κατάφερε να βρεθεί μέσα στο «ζωγραφιστό» του σέρβικου συλλόγου και αφού πρώτα αποσυντόνισε τον Σμάιλαγκιτς, ο ίδιος κάρφωσε πάνω στον Σέρβο φόργουορντ και παράλληλα με το θέαμα, μείωσε τη διαφορά στον πόντο ενώ μετά από λίγο η Εφές πήρε τα ηνία του αγώνα τα οποία διατήρησε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου το οποίο έληξε 50-45.

Παρακολουθήστε τη φάση:

SPINNING OUT OF CONTROL 🌪️🔨



Tyrique Jones with the POSTER DUNK 🤯👀#FlightTime I @turkishairlines pic.twitter.com/HEr1WlXRar