Κατά τη διάρκεια της 2ης περιόδου στο «Sinan Erdem Sports Hall» έπεσαν ξαφνικά τα φώτα με αποτέλεσμα να διακοπεί προς στιγμήν το ματς.

Θα μπορούσε κάλλιστα να ακουστεί μια φωνή που να έλεγε «ποιος έσβησε τα φώτα;» Αν μη τι άλλο, ένα... διαφορετικό περιστατικό έλαβε χώρα στις αρχές της β' περιόδου στο ματς Εφές-Παρτίζαν.

Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου και ενώ η σερβική ομάδα βρίσκονταν στην επίθεση, το γήπεδο... βυθίστηκε ξαφνικά στο σκοτάδι! Φυσικά οι διαιτητές του αγώνα διέκοψαν αμέσως το παιχνίδι χωρίς ωστόσο να υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση.

Ύστερα από 2-3 λεπτά τα φώτα άναψαν και πάλι στο «Sinan Erdem Sports Hall» και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

Δείτε τι έγινε

Who pulled a plug of the lights in Sinan Erdem Sports Hall? 🔌😅 pic.twitter.com/LwsJXTZFQQ