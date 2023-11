Στην κορυφή της λίστας με τη μεγαλύτερη μέση προσέλευση κόσμου στο γήπεδο της Euroleague βρίσκεται η Παρτιζάν Βελιγραδίου ενώ την πεντάδα πλαισιώνει ο Παναθηναϊκός.

Μετά από 9 αγωνιστικές στη Euroleague, η ομάδα η οποία έχει καταφέρει να έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο προσέλευσης οπαδών στο γήπεδο της είναι η Παρτιζάν Βελιγραδίου, με τον έτερο σέρβικο σύλλογο να ακολουθεί από κοντινή απόσταση στη δεύτερη θέση.

Πιο συγκεκριμένα, η Παρτιζάν έχει κατά μέσο όρο σε αυτούς τους 9 πρώτους γύρους 19.024 φιλάθλους στο πλευρό της. Ακριβώς από πίσω της βρίσκεται ο Ερυθρός Αστέρας που μετράει 18.813. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ζαλγκίρις Κάουνας με 15.000 ενώ στην τέταρτη η Αναντολού Εφές με 11.415.

Την πεντάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό μέσης προσέλευσης, ολοκληρώνει ο Παναθηναϊκός με 11.119. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά από αυτές τις πέντε στην κατάταξη, είναι το «τριφύλλι» που έχει ρεκόρ 5-4 και αυτή τη στιγμή καταλαμβάνει την 5η θέση στη βαθμολογία.

Φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει και η χωρητικότητα του κάθε γηπέδου. Λογικό είναι όσο μεγαλύτερο είναι το γήπεδο, τόσο περισσότερο κόσμο να μαζεύει. Ως προς την πληρότητα αρκετά ψηλά βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, αλλά το ΣΕΦ χωράει περίπου 12.500 θεατές οπότε δεν έχει θέση στη συγκεκριμένη πεντάδα που ανάρτησε η διοργανώτρια Αρχή.

Δείτε το επίσημο στατιστικό της Euroleague:

The teams with the highest average attendance as of Round 9 🎟️ pic.twitter.com/V0C0S0Oanl