Γκραντ και Σαμοντούροβ σε τρελά κέφια, μιμούνται τους συμπαίκτες τους σε απολαυστική παντομίμα (vid)
Πόσο καλά γνωρίζουν ο ένας τον άλλο οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR; Την απάντηση έδωσαν οι Τζέριαν Γκραντ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που συμμετείχαν σε ένα απολαυστικό challenge του Πάμε Στοίχημα.
Οι δύο παίκτες των πράσινων το απόλαυσαν και σίγουρα το πήγαν σε άλλο επίπεδο. Η παντομίμα στα καλύτερα της Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, που γιορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου, οι δύο αστέρες της ομάδας έγιναν για λίγο και πάλι παιδιά με ξεχωριστή παντομίμα.
Δείτε τις απολαυστικές μιμήσεις
