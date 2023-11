Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε το χειρουργείο του Χουάμτσο Ερνανγκόμεθ.

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ήταν επιτυχημένη, με τον ίδιο να αναμένεται να παραμείνει εκτός δράσης για δύο μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, ο 28χρονος Ισπανός φόργουορντ υπέστη συντριπτικό κάταγμα στο μικρό δάχτυλο του αριστερού του χεριού κατά την διάρκεια μίας προπόνησης, κάτι το οποίο τον ανάγκασε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Σε αυτές τις πρώτες έξι αγωνιστικές, ο Ερνανγκόμεθ στο επίπεδο της Euroleague πρόσφερε κατά μέσο όρο σε κάθε αγώνα 4,5 πόντους με 5 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε 22:36 λεπτά στο παρκέ. Παράλληλα, στο πρωτάθλημα της Basket League, μετράει 10,5 πόντους σε 23:02 λεπτά συμμετοχής σε 4 αναμετρήσεις. Το «τριφύλλι» στην Ευρώπη έχει ρεκόρ 2-4 ενώ στην εγχώρια διοργάνωση είναι αήττητο με 5-0.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Ο @juanchiviris41 υποβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/11), στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο μικρό δάκτυλο του αριστερού του χεριού από τον ορθοπαιδικό χειρουργό, Νικόλαο Σούρα, και τον γιατρό της ομάδας μας, Αθανάσιο Κονίδη.



