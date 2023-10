Ο Φακούντο Καμπάτσο έκανε μία μαγική ασίστ κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Φακούντο Καμπάτσο ασκεί την τέχνη της τελικής πάσας για πολλά χρόνια. Και κάθε φορά είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Η ασίστ που έβγαλε ο Αργεντινός πλέι μέικερ στην αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης - Αρμάνι Μιλάνο, είναι απ' αυτές που λέμε ότι... έκρυψε την μπάλα.

Και αν ο Καμπάτσο έκανε αυτό το.. μαγικό, τότε ο Μάριο Χεζόνια το ολοκλήρωσε, αφού εμφάνισε την μπάλα και την κάρφωσε στο καλάθι που έπαιζε άμυνα η Αρμάνι Μιλάνο.

Η EuroLeague υποδέχτηκε τη συνεργασία του Καμπάτσο με τον Χεζόνια, με τη λεζάντα «είναι απλά τόσο καλός», αναφερόμενη φυσικά στον πρώτο.

Δείτε τη φάση:

He is just too good... 🤯@facucampazzo #MagicMoment pic.twitter.com/4HkNxwW8fV