Ο Κάιλ Χάινς έφτασε στις 393 συμμετοχές στη Euroleague και βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας.

Την δικά του ιστορία έχει γράψει στη Euroleague ο Κάιλ Χάινς και μόλις πέρασε στο παρκέ στο ματς της Αρμάνι με τον Ολυμπιακό, έζησε μια ξεχωριστή στιγμή για την καριέρα του. Ο Αμερικανός ψηλός έφτασε τις 393 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στο μπάσκετ στην Ευρώπη και με αυτόν τον τρόπο πάτησε στην κορυφή της λίστας. Ξεπέρασε τον Παούλιους Γιανκούνας που έμεινε στις 392.

Ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες ρακέτας που έχουν αγωνιστεί στη διοργάνωση, έχοντας περάσει από Μπάμπεργκ, Ολυμπιακό, ΤΣΣΚΑ και Αρμάνι. Μάλιστα κατέκτησε δύο Euroleague με τον Ολυμπιακό, το 2012 και το 2013, ενώ πήρε άλλες δύο κούπες με την ΤΣΣΚΑ, το 2016 και το 2019.

Παίκτης με μεγάλη συνεισφορά σε όλες τις Euroleague που κατέκτησαν οι ομάδες με σπουδαία δουλειά και στις δύο μεριές του παρκέ, σε επίθεση και άμυνα.

HE CONTINUES TO MAKE 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘🚨



With tonight's appearance, @SirHines becomes the all-time leader in games played in the competition's history 🏀#EveryGameMatters pic.twitter.com/GadBnfiF06