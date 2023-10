Παπαγιάννης: «Θέλω να παίξω σε ένα Final Four»

Η EuroLeague έκανε... focus στον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος μίλησε για τη νέα του ομάδα, τη Φενέρμπαχτσέ.

Ο Γιώργος Παπαγιάννης και η Φενέρμπαχτσε. Η EuroLeague ετοίμασε ένα βίντεο για τον διεθνή σέντερ, ο οποίος μιλάει για την απόφασή του να αλλάξει φανέλα, για τους στόχους της τουρκικής ομάδας και το πόσο πολύ θέλει να αγωνιστεί σε ένα Final Four.

Παράλληλα, για τον Παπαγιάννη μιλάει ο προπονητής του, ο Δημήτρης Ιτούδης.

«Φυσικά ήταν δύσκολο να φύγω. Ο Παναθηναϊκός είχε και έχει μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Αισθάνομαι ότι όλοι το ξέρουν αυτό. Θέλησα να βάλω αυτή την πρόκληση στον εαυτό μου, για να δω πως είναι να βρίσκεται εκτός της "ζώνης ασφαλείας". Το σπίτι είναι πάντα σπίτι, είναι πάντα πιο εύκολο. Από την ημέρα που ήρθα όλοι είναι υπέροχοι απέναντί μου, η ομάδα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι μία μεγάλη και ωραία πρόκληση για εμένα.

Ο υπέρτατος στόχος μας είναι να πάμε στο Final Four.

Ο κόσμος, η ομάδα, η διοίκηση θέλει να πάμε. Και εγώ. Αγωνίζομαι 8 χρόνια στη EuroLeague, φυσικά και θέλω να αγωνιστώ σε ένα. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, η EuroLeague γίνεται όλο και πιο δύσκολο κάθε χρόνο, αλλά η χημεία και οι φιλοδοξίες υπάρχουν. Πρέπει να είμαστε πνευματικά έτοιμοι για το επόμενο ματς και να έχουμε νοοτροπία νικητή».

Και η ατάκα του Ιτούδη για τον σέντερ της ομάδας του:

«Ο Παπαγιάννης ήταν σίγουρος και αποφασιστικός για να έρθει εδώ για να βοηθήσει την ομάδα να πάει στο επόμενο επίπεδο. Ένας ψηλός στο ύψος του μπορεί να γίνει προστάτης της ρακέτας, ριμπάουντερ, αλλά διαθέτει και την ικανότητα να σκοράρει από την περιφέρεια, αλλά και κοντά στο καλάθι. Είναι σε καλή ηλικία, έχει κίνητρο και θέλει μάθει. Εύχομαι να μείνει υγιής και να βοηθήσει την ομάδα».

On the latest player feature 🎥@G_P_06 talks about making the switch from Greece to Turkey as he joined @FBBasketbol after a special time with @paobcgr 👏



He's set his sights on helping the Turkish club to a second EuroLeague title 👀 pic.twitter.com/hqsNrZ1BKD