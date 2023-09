Ντατόμε στα τουρκικά Μέσα για Αταμάν: «Να κάνετε καλύτερη μετάφραση των λέξεων μου, όχι άλλο clickbait»

Ο Τζίτζι Ντατόμε τοποθετήθηκε για τις δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν για τον Αταμάν, αναφέροντας πως δεν έχει γίνει σωστή μετάφραση των λέξεων από τα τουρκικά Μέσα.

Ο Τζίτζι Ντατόμε, ο οποίος αποσύρθηκε πρόσφατα από την ενεργό δράση, παραχώρησε συνέντευξη στην Corriere Dello Sport και έφερε ως παράδειγμα προς αποφυγή τον Εργκίν Αταμάν για τις δηλώσεις που κάνει κατά καιρούς ο προπονητής του Παναθηναϊκού.

«Μην είστε σαν τον Αταμάν, η αλαζονεία μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ», αναφέρθηκε μέσα στη συνέντευξη. Ωστόσο ο Τζίτζι με tweet τοποθετήθηκε σε όλο αυτό, αναφέροντας πως δεν έγινε σωστή μετάφραση από τα τουρκικά Μέσα, αναφέροντας πως: «Κατανοώ ότι το clickbait είναι σημαντικό, αλλά η αξιοπιστία αξίζει περισσότερο

Γεια σας παιδιά. Αν θέλετε να μιλάτε για τις συνεντεύξεις μου, προσπαθήστε να κάνετε καλύτερη δουλειά στη μετάφραση των λέξεων. Βλέπω μια χειραγώγηση για να δημιουργηθεί κόντρα.

Δεν μου αρέσει να είναι οι δηλώσεις πριν από το παιχνίδι βαρετές. Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να κάνουν όπως ο Αταμάν που κάθε φορά λέει: ''Θα τα κερδίσουμε όλα''. Υπάρχει και μέση λύση. Κατανοώ ότι το clickbait είναι σημαντικό, αλλά η αξιοπιστία αξίζει παραπάνω» έγραψε.

Hello guys.

If you want to report my interviews try to do a better job in translating my words. Here I see a manipulation in order to create a controversy.

In my interview I said: “I don’t like a tendency: the pre game quotes are often banal. I’m not saying that⬇️ https://t.co/gLfKO1fTeO