Η αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται ήδη στην Κύπρο όπου θα πάρει μέρος στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης». Προπόνηση και συνάντηση με τον Τζοέλ Μπολομπόι.

Την πρώτη τους γνωριμία με το «Τάσος Παπαδόπουλος» είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού ενόψει του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στη Λευκωσία.

Οι «ερυθρόλευκοι» προπονήθηκαν κανονικά λίγο μετά την άφιξή τους στην Κύπρο, ενώ είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν και έναν φίλο από τα... (όχι και τόσο) παλιά.

Ο λόγος για τον Τζοέλ Μπολομπόι, ο οποίος τη φετινή σεζόν θα αγωνίζεται στον Ερυθρό Αστέρα ωστόσο δεν θα τεθεί αντίπαλος της πρώην ομάδας του.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (22/9, 21:15) την Ζάλγκιρις Κάουνας, ενώ το Σάββατο (23/9, 19:00) την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου

