Σε μια νέα καινοτομία προχωράει η Euroleague καθώς από τη νέα σεζόν οι προπονητές θα έχουν το δικαίωμα και για δεύτερο challenge.

Μετά τις συναντήσεις που είχε ο νέος αρχιδιαιτητής της Euroleague, Ντάνιελ Ιερεθουέλο, με τους παίκτες και τους προπονητές της Euroleague φέρεται να αποφάσισε την επιπλέον δυνατότητα για challenge!

Όπως είναι γνωστό, οι προπονητές είχαν το δικαίωμα να ζητήσουν μία φορά challenge κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αλλά πλέον θα μπορούν να το κάνουν δύο φορές.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξει και η επίσημη ανακοίνωση για την αλλαγή στον εν λόγω κανονισμό, όπερ και σημαίνει ότι οι προπονητές θα μπορούν να ζητήσουν από τους διαιτητές της αναμέτρησης να πάνε δύο φορές στο instant replay κατά τη διάρκεια των αγώνων της Euroleague.

EuroLeague will see the change in the coach challenge rule 🧐 pic.twitter.com/O5oxzfSZEY