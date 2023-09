Η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Λούκα Μπάνκι.

Ο κορυφαίος προπονητής του Mundobasket 2023, ο Λούκα Μπάνκι είναι ο νέος προπονητής της Βίρτους Μπολόνια. Η ιταλική ομάδα απέλυσε το πρωί της Παρασκευής τον Σέρτζιο Σκαριόλο και το απόγευμα ανακοίνωσε την πρόσληψη του άλλοτε τεχνικού της ΑΕΚ.

Ο Μπάνκι οδήγησε τη Λετονία στην 5η θέση του Mundobasket 2023 και κέρδισε τον τίτλο του κορυφαίου προπονητή στη διοργάνωση.

Αυτή θα είναι η πρώτη του παρουσία στον πάγκο της Βίρτους. Στην Ιταλία έχει εργαστεί στις Λιβόρνο, Τριέστε, Τραπάνι, Σιένα, Αρμάνι Μιλάνο, Τορίνο και Πέσαρο, ενώ η τελευταία του ομάδα σε συλλογικό επίπεδο ήταν η γαλλική Στρασμπούρ.

Ο 58χρονος προπονητής έχει κατακτήσει δύο φορές τον τίτλο στην Ιταλία (2013-2014 με την Αρμάνι Μιλάνο, το 2013 κατέκτησε και το Κύπελλο), ωστόσο είναι βέβαια πως η διοίκηση περιμένει κάτι καλύτερο στη EuroLeague.Παράλληλα, στο παλμαρέ του έχει και το Διηπειρωτικό Κύπελλο με την ΑΕΚ (2019).

🔏 LUCA BANCHI È IL NOSTRO NUOVO ALLENATORE



Best Coach of @FIBAWC 🎖

Welcome on board coach!#AmarsiAncora pic.twitter.com/q4o8MQ2wgv