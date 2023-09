Ο Λούκα Μπάνκι αναδείχτηκε Καλύτερος Προπονητής στο Mundobasket 2023

Στην παρθενική συμμετοχή της σε Mundobasket, η Λετονία τερμάτισε στην πέμπτη θέση έχοντας στην άκρη του πάγκου τον Λούκα Μπάνκι που αναδείχτηκε Καλύτερος Προπονητής στο τουρνουά.

Στην περίπτωση του Λούκα Μπάνκι και της συμφωνίας με την Ομοσπονδία Mπάσκετ της Λετονίας τον Μάρτιο του 2021, το ιταλικό ταμπεραμέντο του άλλοτε προπονητή της ΑΕΚ ταίριαξε ιδανικά με την κουλτούρα μιας χώρας όπου το εθνικό άθλημα είναι το χόκεϊ επί πάγου.

Η Λετονία πήρε τον δύσκολο δρόμο κι εν τέλει προκρίθηκε στο Mundobasket 2023 για πρώτη φορά στην ιστορία της, διανύοντας μια μακρά διαδρομή που άρχισε από τα προ-προκριματικά και κορυφώθηκε με τη νίκη επί της Λιθουανίας για τις θέσεις 5-6, τερματίζοντας στην πέμπτη θέση της κατάταξης.

Σε ό,τι αφορά τον Μπάνκι, ο Ιταλός κόουτς αναδείχτηκε Καλύτερος Προπονητής στο Μουντομπάσκετ, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική πορεία της Λετονίας που θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 μέσω Προολυμπιακού Τουρνουά.

The mastermind behind Latvia's historic run 🧠



Luca Banchi is the Best Coach of FIBA World Cup 2023.#FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻