Η EuroLeague, σε ένα ποστάρισμά της, εμφάνισε πρόωρα τη φανέλα του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν.

Οι παίκτες και οι προπονητές της EuroLeague βρίσκονται στη Βαρκελώνη, για να συμμετέχουν σε μία σειρά διαφημιστικών ενόψει της νέας σεζόν. Τον Παναθηναϊκό εκπροσωπούν οι Μάριους Γκριγκόνις και Εργκίν Αταμάν, ενώ από τον Ολυμπιακό έχουν ταξιδέψει ο Κώστας Παπανικολάου.

Η EuroLeague φρόντισε να ενημερώσει για τις δράσεις της, ανεβάζοντας μία φωτογραφία του αρχηγού του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι μαζί με τον Μάικ Τζέιμς και τον Γουίλι Ερνανγκόμεθ, το νέο πρόσωπο της φετινής Μπαρτσελόνα.

Μικρή λεπτομέρεια, ο Παπανικολάου και η εμφάνιση που φοράει, καθώς είναι η νέα ερυθρόλευκη φανέλα των Πειραιωτών, η οποία ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί στο κοινό.

Έτσι και αλλιώς, ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο, στο φιλικό της Κυριακής προς τιμής του Βασίλη Σπανούλη, με ειδικά σχεδιασμένες φανέλες για τον εμβληματικό αρχηγό των Πειραιωτών. Κάτι που σημαίνει ότι τα επίσημα αποκαλυπτήρια της νέας φανέλας, σε αγώνα, θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.

Secret location📍



For a new project 👀 What do you thinks going on here?



Stay tuned 🚨 pic.twitter.com/POSFZEB0jc