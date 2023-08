Μπαλτσερόφσκι: «Στόχος το πρωτάθλημα και το Final Four» (vid)

Ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι έθεσε ψηλά τον πήχη στον Παναθηναϊκό λίγο μετά την άφιξή του στην Αθήνα.

Μετά τον Εργκίν Αταμάν ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής (25/8), σειρά πήρε ο Πολωνός σέντερ να μιλήσει για υψηλές προσδοκίες στην ομάδα τη νέα σεζόν.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα προκειμένου να τεθεί στην διάθεση του Τούρκου προπονητή για την έναρξη της προετοιμασίας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα ήρθα ξανά για τις ιατρικές εξετάσεις. Όλα πήγαν πολύ καλά, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και έτοιμος να δουλέψω και να δούμε τις μας επιφυλάσσει η σεζόν» ανέφερε ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού και συνέχισε:

«Νομίζω ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα αυτή την σεζόν. Μια εξαιρετική ομάδα με ένα σπουδαίο προπονητή για να τα οργανώσει όλα. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε και να λειτουργήσουμε σαν σύνολο και σίγουρα ο κόουτς ξέρει πως να το κάνει».

Όσο για τους δικούς του στόχους τη νέα αγωνιστική χρονιά; «Πιθανότατα να πάρουμε τον τίτλο στην Ελλάδα και να πάμε στο Final-4 και να κερδίσουμε την Euroleague».

