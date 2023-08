Η Euroleague με ένα αναλυτικό γραφικό, παρουσίασε τον Λουκ Σίκμα ως τον απόλυτο ρέκορντμαν στην ιστορία της Άλμπα.

Ο Λουκ Σίκμα από το 2017 μέχρι και την περσινή σεζόν, ήταν η σταθερά της Άλμπα Βερολίνου.

Δεν είναι τυχαίο πως είναι πρώτος σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, πριν των blocks, εκεί όπου υπερτερεί ο Λάμερς.

Πιο συγκεκριμένα, η EuroLeague ετοίμασε ένα γραφιστικό, περιγράφοντας την... κληρονομιά που άφησε ο Σίκμα στην Άλμπα. Ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια απ' οποιονδήποτε άλλον (121). Έχει τους περισσότερους πόντους (1063). Έχει μαζέψει τα περισσότερα ριμπάουντ (716), ενώ δεν αποτελεί έκπληξη ότι έχει δώσει και τις περισσότερες ασίστ (507).

Στη μοναδική στατιστική κατηγορία που δεν υπερτερεί, είναι οι τάπες, στις οποίες πρώτος είναι ο Λάμερς με 81.

Αναμφίβολα ένα τρομερό επίτευγμα.

All-Time record holders for @albaberlin 📊@LCSikma43 definitely left his mark in Berlin with Ben Lammers also departing with most blocks! #EveryGameMatters pic.twitter.com/r9nk9iEpmi