Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Νέιτ Σεστίνα για δύο χρόνια (1+1).

Ο Νέιτ Σεστίνα θα φορέσει τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε για την επόμενη σεζόν, με τις δύο πλευρές να έχουν προοπτική ανανέωσης για μία ακόμη.

Ο 26χρονος φόργουορντ αγωνίστηκε στην Τουρκ Τέλεκομ την περασμένη σεζόν, έχοντας 10.4 πόντους και 4.6 ριμπάουντ στο EuroCup. Η Φενέρ χρησιμοποίησε τον ήρωα της DC, Γκριν Άροου για να ανακοινώσει την απόκτησή του

It is his primary job in the world! 🏹



