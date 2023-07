Η Βιλερμπάν φρόντισε να «γεμίσει» τη ρακέτα της ανακοινώνοντας τον 28χρονο σέντερ, Τζον Εγκμπούνου.

Η γαλλική ομάδα θέλησε να «θωρακίσει» ακόμα περισσότερο τη «ρακέτα» της καθώς έκανε δική της τον Τζον Εγκμπούνου ο οποίος αγωνιζόταν στην Τουρκία με τη φανέλα της Γκαζιαντέπ, έχοντας κατά μέσο όρο 11.5 πόντους και 7.6 ριμπάουντ.

Ο 28χρονος σέντερ θα συμπληρώσει την τριάδα των ψηλών της Βιλερμπάν καθώς στην ομάδα υπάρχουν ήδη οι Ζοφρί Λοβέρν και Γιουσουφά Φαλ. Ο Εγκμπούνου είναι απόφοιτος του Φλόριντα και έχει αγωνιστεί επίσης στην Κορέα όπως επίσης στην Ιταλία για λογαριασμό της Βαρέζε και στο Ισραήλ για λογαριασμό της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

From 🇳🇬 to 🇫🇷 !



💪 John EGBUNU en renfort dans la raquette ! Le pivot nigérian (28 ans, 2m11) rejoint LDLC ASVEL pour la saison prochaine et épaulera Youssoupha FALL sur le poste 5.



🗞️ Plus d'infos :