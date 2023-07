Ο Ταρίκ Μπλακ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, κάτι που ανακοινώθηκε από την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Λίγες ώρες μετά το «διαζύγιο» με τον Τζοέλ Μπολομπόι, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας και με τον Ταρίκ Μπλακ.

Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε φέτος σε 35 ματς της Euroleague και είχε κατά μέσο όρο 7.1 πόντους και 3.5 ριμπάουντ, σουτάροντας με 63% στα δίποντα και 68% στις βολές.

🙏🏾 @TarikBlack25 thank you for everything you have offered to the team! Best of luck! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/j10gR2tDd4