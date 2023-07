Ο Γιώργος Μπαρτζώκας βρίσκεται από σήμερα έως την Τετάρτη (05/07) στην Τουρκία για να παρακολουθήσει το σεμινάριο των προπονητών της EuroLeague, διατηρώντας ανοιχτή γραμμή με την Ελλάδα και τις εξελίξεις για το ρόστερ του Ολυμπιακού.

Η offseason του Ολυμπιακού είχε αρκετές εκκρεμότητες που έπρεπε να διευθετηθούν. Ωστόσο ο σχεδιασμός του Γιώργου Μπαρτζώκα προχωράει, ειδικότερα μετά και την αποχώρηση του Σάσα Βεζένκοβ για την Καλιφόρνια και τους Σακραμέντο Κινγκς. Ο κόουτς των Πειραιωτών βρίσκεται στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Αττάλεια για το σεμινάριο προπονητών που διεξάγεται υπό την αιγίδα της EuroLeague, παρακολουθώντας όμως στενά τις εξελίξεις.

Ήδη οι «ερυθρόλευκοι» έχουν βγει στην αγορά για να αποκτήσουν «4άρι», με την περίπτωση του Νίκολα Μίροτιτς να είναι ιδιαίτερη, μιας και ο πολιτογραφημένος Ισπανός θα μιλήσει μονάχα αν μείνει ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα. Ο Μπαρτζώκας θα παραμείνει στην Τουρκία ως και την Τετάρτη (05/07), όταν και ολοκληρώνεται το σεμινάριο που παρακολουθεί, δίχως να είναι μέρος των ομιλητών. Εκεί φυσικά βρίσκονται οι Δημήτρης Ιτούδης και Γιάννης Σφαιρόπουλος, ως ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ένωσης προπονητών, αλλά και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Από εκεί και όντας διαρκώς με το τηλέφωνο… κολλημένο στο αυτί, παραμένει ενήμερος των εξελίξεων ενόψει της ερχόμενης περιόδου. Φυσικά ο Ολυμπιακός έχει ακόμα σημαντικά ανοιχτά μέτωπα, όπως για παράδειγμα αυτό του Κώστα Σλούκα, που θα καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τη Δευτέρα (03/07) με τους Προέδρους του Ολυμπιακού, κ. Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο.

The 2023 EHCB Coaches Congress tipped off in Antalya with President @ItoudisD & Vice-President @GSfairopoulos holding a panel discussion and EuroLeague President Dejan Bodiroga being in attendance. pic.twitter.com/FbPSUlz7sD