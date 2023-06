«Coming home» και... επιστροφή εκεί που ανήκει σύμφωνα με τους στίχους, για τον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος που συμφώνησε με τον Ολυμπιακό ώστε να φορέσει ξανά τα «ερυθρόλευκα».

Με μουσική διάθεση ο Ολυμπιακός θέλησε να πει την ξεχωριστή του καλημέρα. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, όπως αποκάλυψε το Gazzetta, είναι παίκτης των Πειραιωτών, με τις ανακοινώσεις να έρχονται μέσα στην ημέρα.

Ωστόσο το «coming home» των Diddi και Dirty Money έρχεται να... ντύσει την ημέρα. Επιστρέφω σπίτι, επιστρέφω εκεί που ανήκω λένε μεταξύ άλλων οι στίχοι, αναφερόμενοι στη δεύτερη επιστροφή του Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, μετά από αυτήν του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Kalimera! ☀️☕️😎



Mood and Song of the Day! ☺️🔜#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/eiTGrj3oNS